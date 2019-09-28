Российские волейболистки обыграли Кению на Кубке мира

Волейболистки сборной России одержали победу над Кенией в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 25:16, 25:21, 25:20.

Сборная России одержала восьмую победу при двух поражениях. Команда занимает третье место с 23-мя очкам. Лидирует Китай (29 очков), второй идет команда США (25).

Следующий матч на турнире россиянки проведут 29 сентября. Команда сыграет со сборной Бразилии. Эта игра станет завершающей на турнире.

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