Российские волейболистки обыграли Кению на Кубке мира

Волейболистки сборной России одержали победу над Кенией в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 25:16, 25:21, 25:20.
Сборная России одержала восьмую победу при двух поражениях. Команда занимает третье место с 23-мя очкам. Лидирует Китай (29 очков), второй идет команда США (25).
Следующий матч на турнире россиянки проведут 29 сентября. Команда сыграет со сборной Бразилии. Эта игра станет завершающей на турнире.
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