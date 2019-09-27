Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе

На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина. За 17 наград продавец из Германии просит 4,7 тыс. евро.
Белошейкин в 1988 году завоевал золото Олимпиады в Калгари. Также становился чемпионом мира и Европы. Несколько раз выигрывал чемпионат СССР.
Хоккеист ушел из жизни в 1999 году. Во время приступа депрессии он пытался вскрыть вены, а затем повесился. Белошейкин продолжительное время страдал алкоголизмом. За нарушения спортивного режима его выгоняли из ЦСКА, СКА и других команд.
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