Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка записала видео с ответом шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу. Девушка смогла повторить его трюк по мотивам фильма "Матрица".
Швед ранее придумал новый челлендж в Instagram и передал эстафету россиянину Хабибу Нурмагомедову. Легендарный Златан с мячом изобразил отрывок из фильма "Матрица", где главный герой Нео уворачивается от пуль.
Хабиб не понял идею футболиста и назвал ее "ерундой".
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