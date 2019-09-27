Жена украинского футболиста ответила на челлендж Ибрагимовича

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка записала видео с ответом шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу. Девушка смогла повторить его трюк по мотивам фильма "Матрица".



Ирина Морозюк ответила Златану Ибрагимовичу.

Швед ранее придумал новый челлендж в Instagram и передал эстафету россиянину Хабибу Нурмагомедову. Легендарный Златан с мячом изобразил отрывок из фильма "Матрица", где главный герой Нео уворачивается от пуль.

Хабиб не понял идею футболиста и назвал ее "ерундой".

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