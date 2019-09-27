Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов футболиста Златана Ибрагимовича. Швед ранее придумал новый челлендж в Instagram и передал эстафету россиянину.
Легендарный Златан с мячом изобразил отрывок из фильма "Матрица", где главный герой Нео уворачивается от пуль. Хабиб не понял идею футболиста.
"Полная ерунда", - написал Нурмагомедов в комментариях к записи Златана.
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