Нурмагомедов назвал ерундой челлендж Ибрагимовича

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов футболиста Златана Ибрагимовича. Швед ранее придумал новый челлендж в Instagram и передал эстафету россиянину.

Легендарный Златан с мячом изобразил отрывок из фильма "Матрица", где главный герой Нео уворачивается от пуль. Хабиб не понял идею футболиста.

"Полная ерунда", - написал Нурмагомедов в комментариях к записи Златана.

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