Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-й результат во время второй практики "Гран-при России".
Гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал первое время. Вторым стал Шарль Леклер из "Феррари", Валттери Боттас из "Мерседеса". Четвертый - Льюис Хэмилтон.
Ранее сообщалось, что Квят стартует на "Гран-при Сочи" с последнего ряда стартовой решетки. Россиянину перед гонкой заменят двигатели и силовую установку.
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