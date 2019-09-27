Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) огласила состав мужской сборной России на Кубок мира. Турнир состоится в Японии с 1 по 15 октября. Россияне начнут соревнования игрой против Ирана.
В составе сборной России выступят:
Сборная России на предыдущем Кубке мира стала четвертой. Призовую тройку составили команды США, Италии и Польши.
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