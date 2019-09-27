Назван состав сборной России по волейболу на Кубок мира

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) огласила состав мужской сборной России на Кубок мира. Турнир состоится в Японии с 1 по 15 октября. Россияне начнут соревнования игрой против Ирана.

В составе сборной России выступят:

связующие: Дмитрий Ковалёв, Сергей Гранкин,

диагональные: Денис Земченок, Павел Круглов,

блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин,

доигровщики: Федор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский,

либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Сборная России на предыдущем Кубке мира стала четвертой. Призовую тройку составили команды США, Италии и Польши.

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