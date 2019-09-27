Суд оштрафовал журналиста Малосолова за твит про "обезьяну" Адриано

Перовский районный суд Москвы вынес вердикт по делу журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова. Мужчина оштрафован на 20 тыс. рублей за сообщение в Twitter, оскорбившее футболиста "Спартака" Луиса Адриано, сообщает "РИА Новости".
Во время матча между командами на предсезонном турнире в Австрии журналист оставил твитт, в котором назвал бразильца "обезьяной". Против Малосолова было открыто дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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