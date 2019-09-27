Мамаев согласовал контракт и проходит медосмотр в "Ростове"

"Ростов" и Павел Мамаев достигли договоренности о переходе футболиста. Футболист проходит медосмотр для донской команды. В случае успешного завершения процедуры стороны подпишут контракт, условия которого не называются. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Мамаев расторгнул контракт с "Краснодаром" после того, как освободился по УДО из колонии. Он не выходил на поле с 8 октября 2018 года и не сможет сделать этого как минимум до января. В России закрыт регистрационный период, который возобновится зимой.

В составе "Краснодара" Мамаев отыграл 146 матчей во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 30 передач. Ранее сорвался переход футболиста в "Динамо".

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