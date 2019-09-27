Велогонщица Слюсарева стала новым мэром Тулы

Новым мэром Тулы стала Ольга Слюсарева, олимпийская чемпионка по велоспорту. Избрание состоялось сегодня на заседании Тульской городской думы. Ранее свои полномочия сложил Евгений Авилов.

Ранее Слсарева работала председателем областного комитета по спорту и была депутатом Тульской думы пятого созыва. Она была выбрана на новую должность большинством голосов.

Слсарева завершила спортивную карьеру в 2009 году. На Олимпиаде-2000 в Сиднее она завоевала бронзу в гонке по очкам на треке. В этой же дисциплине взяла золото на Олимпиаде-2004 в Афинах.

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