Загитова выступит на ледовом шоу Навки

Продюсер Евгений Вольтов сообщил о том, что фигуристка Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Премьерный показ состоится 27 декабря в Москве.



Алина Загитова

Загитова в 2018 году стала олимпийской чемпионкой. Также на ее счету золотые медали чемпионата Европы, чемпионата мира и финала "Гран-при".

Ранее стало известно, что Евгения Медведева также станет героиней ледового представления. Она выступит в главной роли в новогодней сказке Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".

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