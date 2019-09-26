В Кремле прокомментировали возможный перенос этапа Формулы-1 из Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможном переносе этапа "Гран-при России" из Сочи. Ранее сообщалось, что с 2021 года гонки могут проходить в Санкт-Петербурге.

"Этот вопрос не стоит на повестке", - сказал Песков в комментарии "РИА Новости".

"Гран-при России" впервые был включен в календарь "Формулы-1" в 2014 году. Гонка до сих пор проходила в Сочи. Также подтверждено проведение этапа в 2020 году.

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