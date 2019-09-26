"Барселона" оштрафована на 300 тыс. евро за Гризманна

"Барселона" подверглась санкциям из-за перехода нападающего "Ателтико" Антуана Гризманна. Каталонцев оштрафовали на 300 тыс. евро за раннее начало переговоров с футболистом.

На момент начала переговоров Гризманн был связан контрактом с "Атлетико" и не имел права контактировать с другими клубами. При этом в заявлении комитета говорится, что федерация футбола Испании осознает, что сумма штрафа носит символический характер.

Ранее сообщалось, что "Барселону" по делу Гризманна могут наказать дисквалификацией стадиона.

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