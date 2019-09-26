Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства

В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии. Он несколько раз шатался и падал. Несмотря на падения, рефери доработал один тайм, но не смог выйти на второй.
Согласно кадрам в социальных сетях, организаторы пытаются договориться с судьей о снятии пьяного арбитра с матча. В итоге Шефара оставался на линии в течение первой половины матча, а на вторую выйти не смог, после чего был заменен.
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