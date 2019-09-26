Неймар даст показания против "Барселоны"

Нападающий "ПСЖ" Неймар прилетел в Барселону, чтобы дать показания в суде. Он отправится в Каталонию после тренировки с парижской командой, сообщает Marca.

27 сентября, он даст показания по делу о невыплате каталонцами премии. Неймар требует, чтобы "Барселона" выплатила ему еще € 26 млн бонусов за период выступления за каталонский клуб.

В свою очередь "Барселона" также подала в суд на игрока. Каталонцы требуют, чтобы он вернул € 14 млн бонуса за лояльность. По мнению руководства "Барселоны", решившись на переход в "ПСЖ" в 2017 году, Неймар должен был лишиться бонуса.

Изначально суд должен был проходить 31 января, но он был перенесён, потому что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказался предоставить контракт клуба с Неймаром.

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