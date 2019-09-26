Honda решила заменить моторы на своих машинах "Ред Булл" и "Торо Россо". Команда хочет максимально отбыть штрафы, чтобы увеличить шансы на победу на Гран-при Японии.
Макс Ферстаппен, Александр Албон, Пьер Гасли и Даниил Квят получат новые двигатели, а россиянину полностью сменят силовую установку.
Квят стартует с последнего ряда решетки в Сочи. Остальные трое потеряют по пять позиций на старте от тех, которые займут в квалификации.
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