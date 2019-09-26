24-летний участник ЧМ по дзюдо умер в США

Американский дзюдоист Джек Хэттон скончался в возрасте 24 лет. Причина смерти не называется. Федерация дзюдо США выразила соболезнования семье спортсмена.

В своей карьере Хэттон дважды становился призером этапов серии "Гран-при". Он выступал в категории до 81 кг, выиграл два турнира Панамериканской серии. 24-летний спортсмен являлся претендентом на участие в Олимпиаде-2020.

На прошедшем чемпионате мира-2019 дошел до второго раунда.

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