Теннисист Кирьос отстранен на 16 недель за поведение в игре с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Криьос дисквалифицирован за неподобающее поведение в матче с россиянином Кареном Хачановым. На турнире в Цинциннати он уступил своему оппоненту. Также австралиец позволил себе оскорбительные выражения в адрес участников матча.
Находившийся на вышке Фергюс Мерфи услышал в свой адрес разные оскорбления. Австралиец назвал судью идиотом и картошкой, плюнул в его сторону и отказался пожимать ему руку.
Кирьос уже был оштрафован за это поведение на 113 тысяч долларов, а сегодня стало известно, что теннисист приговорен к 16 неделям дисквалификации условно, сообщает сайт АТР. В ближайшие шесть месяцев Кирьос должен будет образцово себя вести, чтобы дисквалификация не вступила в силу.
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