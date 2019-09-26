Теннисист Кирьос отстранен на 16 недель за поведение в игре с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Криьос дисквалифицирован за неподобающее поведение в матче с россиянином Кареном Хачановым. На турнире в Цинциннати он уступил своему оппоненту. Также австралиец позволил себе оскорбительные выражения в адрес участников матча.

Находившийся на вышке Фергюс Мерфи услышал в свой адрес разные оскорбления. Австралиец назвал судью идиотом и картошкой, плюнул в его сторону и отказался пожимать ему руку.

Кирьос уже был оштрафован за это поведение на 113 тысяч долларов, а сегодня стало известно, что теннисист приговорен к 16 неделям дисквалификации условно, сообщает сайт АТР. В ближайшие шесть месяцев Кирьос должен будет образцово себя вести, чтобы дисквалификация не вступила в силу.

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