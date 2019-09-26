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Источник Правда.Ру

Федерация бокса России накажет боксеров, устроивших дебош

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Федерация бокса России накажет участников дебоша в отелей "Хайят" в Екатеринбурге. Виновные понесут наказание в виде месяца добровольных трудовых работ. Кроме того, они помогут своим боксерским залам, в которых проводили тренировки, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее за свои действия извинился один из самых активных участников конфликта Владислав Носовец. Спортсмен указал, что его поведение не должно сказываться на организации.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 сентября. Празднование началось около 3 часов ночи. Участники, которые были излишне пьяны, пришли в караоке. Несколько боксеров поссорились и решили подраться. 

Боксеры стали угрожать росгвардейцам, которые приехали в полном обмундировании и с оружием. В итоге Росгвардии удалось мирно завершить вечеринку и развести боксеров по номерам.

Сборная России по боксу завоевала 4 медали, среди которых были 3 золота и 1 бронза. Команда заняла второе место в общем зачете. Первыми стали узбекские спортсмены.

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Темы бокс дебош екатеринбург
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