Гран-при Формулы-1 могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург

Руководство "Формулы-1" ведет переговоры с российскими властями о проведении "Гран-при России" в Санкт-Петербурге. Если они увенчаются успехом, то трасса в Ленинградской области может появиться уже к 2021 году. Участие в обсуждении принимает лично Владимир Путин, сообщает Daily Mail.

"Гран-при России" впервые был включен в календарь "Формулы-1" в 2014 году. Гонка до сих пор проходила в Сочи. Также подтверждено проведение этапа в 2020 году.

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