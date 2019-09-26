Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной 2020 года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой проведет весной 2020 года. Менеджер бойца Ризван Магомедов сообщил, что мероприятие планируется на март или апрель. Место проведения поединка пока не обсуждалось, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон 7 сентября. В Абу-Даби Хабиб победил американца Дастина Порье удушающим приемом. Россиянин защитил пояс чемпиона в легком весе в третий раз.

Всего Нурмагомедов провел 28 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед.

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