UFC опубликовала рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Лидерство удерживает американский спортсмен Джон Джонс. Второе место занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, третье - Генри Сехудо.
Один из претендентов на бой с Хабибом Тони Фергюсон опустился на десятую строчку. Еще одно изменение в топ-15 рейтинга - Валентина Шевченко из Киргизии обошла ирландца Конора Макгрегора.
Шевченко в смешанных единоборствах провела 21 бой, в которых одержала 18 побед. В августе 2019 года она защитила титул в наилегчайшем весе, победив Лиз Кармуш.
Читайте также:
Фанатов "Спартака" заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Украинские спортсмены с нарушениями слуха устроили поножовщину
Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в подтасовках
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.