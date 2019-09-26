Валентина Шевченко обошла Конора Макгрегора в рейтинге UFC

UFC опубликовала рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Лидерство удерживает американский спортсмен Джон Джонс. Второе место занимает россиянин Хабиб Нурмагомедов, третье - Генри Сехудо.

Один из претендентов на бой с Хабибом Тони Фергюсон опустился на десятую строчку. Еще одно изменение в топ-15 рейтинга - Валентина Шевченко из Киргизии обошла ирландца Конора Макгрегора.

Шевченко в смешанных единоборствах провела 21 бой, в которых одержала 18 побед. В августе 2019 года она защитила титул в наилегчайшем весе, победив Лиз Кармуш.

Рейтинг UFC

Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Генри Сехудо Стипе Миочич Аманда Нуньес Даниэль Кормье Макс Холлоуэй Камару Усман Роберт Уиттакер Тони Фергюсон Валентина Шевченко Конор Макгрегор Дастин Порье Исраэль Адесанья Тайрон Вудли

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