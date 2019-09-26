Фанатов "Спартака" заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением. Стюарды после входа фанатов на гостевую трибуну закрывали на ключ калитки, установленные на ограждении.
"Спартак" обыграл "КАМАЗ" со счетом 2:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий красно-белых Понсе. В следующем раунде спартаковцы сыграют с "Ростовом".
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