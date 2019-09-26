Украинские спортсмены с нарушениями слуха устроили поножовщину

Два спортсмена с нарушениями слуха устроили поножовщину в Полтаве. В конфликте приняли участие серебряный призер Сурдлимпийских игр-2017 по тхэквондо Вадим Боярин и теннисист Филипп Полтавец. Инцидент произошел в квартире последнего.

Конфликт начался из-за словесного спора. Ножевые ранения получили оба спортсмена, но повреждения Боярина оказались серьезнее. Из-за проблем со слухом он не смог вызвать скорую помощь и отправился в ближайший магазин. Там его перевязали и отправили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Полтавец был задержан. По информации полиции, в квартире было обнаружено "вещество похожее на наркотическое", сообщает "Полтавщина".

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