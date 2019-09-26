Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в подтасовках

Капитан сборной Никарагуа по футболу уличил ФИФА в подтасовках при подсчете результатов голосования за лучшего игрока прошлого сезона. В пресс-релизе организации указано, что Хуан Баррера поставил Лионеля Месси на первое место. Сам футболист утверждает, что не отдавал голос за аргентинского футболиста, сообщает El Chiringuito.

Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) - третьим.

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