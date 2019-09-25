"Зенит" победил "Енисей" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"Зенит" победил "Енисей" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоялась в Красноярске и завершилась со счетом 2:1. Первый гол красивым дальним ударом забил полузащитник Константин Савичев. Питерцы ответили голами Сутормина и Мака.

"Зенит" вышел в 1/8 финала. В следующем раунде питерцы сыграют с "Томью", которая выбила из Кубка России "Тамбов" (4:0).

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