Футболистам "Мордовии" пять месяцев не платят зарплату

Футболист "Мордовии" Евгений Ятченко сообщил, что у клуба есть финансовые проблемы. По его словам, игроки уже пять месяцев не видели денег.

Ятченко заявил, что задача команды - сохранение мест в ФНЛ. Но из-за финансовых трудностей футболисты пока далеки от своей цели.

"Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают наши результаты. Нам уже пять месяцев денег не платят", - заявил Ятченко в интервью News.ru.

"Мордовия" в турнирной таблице занимает 16-е место. Это зона вылета ФНЛ.

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