"Томь" победила "Тамбов" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоялась в Томске и завершилась со счетом 4:0. По голу забили Тлупов, Талалай, Сасин и Казанков.
Томская команда в следующем раунде сыграет с победителем пары "Енисей" - "Зенит". Ранее в 1/8 финала вышли "Луч" из Владивостока и грозненский "Ахмат".
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