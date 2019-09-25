Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Томь" разгромила "Тамбов" и вышла в 1/8 финала Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол print

"Томь" победила "Тамбов" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоялась в Томске и завершилась со счетом 4:0. По голу забили Тлупов, Талалай, Сасин и Казанков.

Томская команда в следующем раунде сыграет с победителем пары "Енисей" - "Зенит". Ранее в 1/8 финала вышли "Луч" из Владивостока и грозненский "Ахмат".

Читайте также:

Плющенко посадил за руль шестилетнего сына и взорвал сеть

Футболист "Енисея" забил шикарный гол "Зениту" дальним ударом

Литовский футболист Римкявичус покончил жизнь самоубийством

Темы футбол фк томь фк тамбов кубок россии
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Как влияет на человека применение общей анестезии
Общество
Минкульт: школьные нормативы оказались ошибкой
Недвижимость
Ответственность за сдачу жилья без уплаты налогов: кого уже наказали
Новости Все >
Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН
На Украине собрались конфисковывать землю, купленную россиянами
"Томь" разгромила "Тамбов" и вышла в 1/8 финала Кубка России
Глава Молдовы хочет ввести уголовное наказание за пропаганду нацизма
Российская система платежных карт под угрозой?
Плющенко посадил за руль шестилетнего сына и взорвал сеть
В электричках регионов России проводятся дискотеки и мастер-классы
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Футболист "Енисея" забил шикарный гол "Зениту" дальним ударом
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Последние материалы
На Украине собрались конфисковывать землю, купленную россиянами
"Томь" разгромила "Тамбов" и вышла в 1/8 финала Кубка России
Глава Молдовы хочет ввести уголовное наказание за пропаганду нацизма
Российская система платежных карт под угрозой?
Плющенко посадил за руль шестилетнего сына и взорвал сеть
В электричках регионов России проводятся дискотеки и мастер-классы
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Футболист "Енисея" забил шикарный гол "Зениту" дальним ударом
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
На западе Подмосковья обнаружены несколько пакетов со взрывчаткой
Популярное
Военные новости
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России

Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.

American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейбол. Новости
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Новости Украины
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
Волейбол. Новости
Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира
Василий Амирджанов Минкульт: школьные нормативы оказались ошибкой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 25 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Профессор Каплан: "Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет" Константин Кузнецов
Комментарии
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
Греф спрогнозировал революцию государственного управления
Минкульт: школьные нормативы оказались ошибкой
Экозащитница прогуляла школу и отчитала мировых лидеров
Пьяный пенсионер выломал ворота у здания правительства в Челябинске
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
Почему Путин не пошел дальше Крымской весны
ВЦИОМ: 24% российских туристов пожаловались на высокие цены в Крыму
На учениях под Львовом поляк преднамеренно убил солдата из Украины
Отряд собиравшегося "изгнать Путина" шамана объявил о роспуске
Экс-чемпион мира по боксу утверждает, что Земля плоская
Политолог: Украины нет, а "проукраинских" партий пруд пруди
Россиянка Трусова не может побить мировой рекорд из-за правил ISU
Отряд собиравшегося "изгнать Путина" шамана объявил о роспуске
Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в рамках проверок
Шойгу допустил возможность отмены обязательного военного призыва
Климкин заявил, что к процедуре импичмента Трампа привела Украина
Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в рамках проверок
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
История и современность
Высокие измерения: теория струн пытается объяснить основную природу материи и энергии
Высокие измерения: теория струн пытается объяснить основную природу материи и энергии
Гитара на лбу, стометровка на шаре для фитнеса и другие интересные рекорды Гиннеса-2019
Гитара на лбу, стометровка на шаре для фитнеса и другие интересные рекорды Гиннеса-2019
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
Путин направил послание странам НАТО
Путин направил послание странам НАТО
Как экипаж Т-34 остановился побриться и спас от немцев Серпухов
Как экипаж Т-34 остановился побриться и спас от немцев Серпухов
Битва при Никополе: почему провалился "последний крестовый поход"
Битва при Никополе: почему провалился "последний крестовый поход"
Раскрыто послание Путина странам НАТО
Раскрыто послание Путина странам НАТО
Расследование и мнения: кто такая Грета Тунберг
Расследование и мнения: кто такая Грета Тунберг
Фотогалереи
Эксперты рассказали, как можно сэкономить на авто 5 Фото Эксперты рассказали, как можно сэкономить на авто
"Халифы на час" от фабрики грез 10 Фото "Халифы на час" от фабрики грез
Пророческие сны снятся избранным 8 Фото Пророческие сны снятся избранным
Безграничные возможности человеческого организма 7 Фото Безграничные возможности человеческого организма
Пришельцы из иных миров 6 Фото Пришельцы из иных миров
Домашнее
Топ-10 здоровых продуктов для питания
Почему мозг часто не хочет запоминать сны?
Повседневные привычки, которые отнимают здоровье и красоту
Сон, бокс и бандаж: звездные мамочки поделились секретами восстановления фигуры после родов
Случаи, когда средства народной медицины приносят вред здоровью
Пей и худей: напитки, помогающие сохранить стройность
Что нужно есть после сорока лет, чтобы сохранить здоровье и вес?
Нужно не контролировать и наказывать подростка, а верить в него
Пожилая женщина перепутала авокадо с васаби и чуть не умерла
Пожилая женщина перепутала авокадо с васаби и чуть не умерла
За полгода в РФ из-за грубых нарушений закрыли 87 пластических клиник
За полгода в РФ из-за грубых нарушений закрыли 87 пластических клиник
Возвращаем жизненную силу волосам после лета
Возвращаем жизненную силу волосам после лета
Мифы о красоте, в которые лучше не верить
Мифы о красоте, в которые лучше не верить
Эммануил Виторган впервые дал комментарий о браке Собчак и Богомолова
Эммануил Виторган впервые дал комментарий о браке Собчак и Богомолова
Кристину Асмус заметили без обручального кольца
Кристину Асмус заметили без обручального кольца
Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на назойливость СМИ
Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на назойливость СМИ
Как навести красоту за несколько минут
Как навести красоту за несколько минут
Бездельник с постельным бельем ограбил 86-летнего пенсионера
Бездельник с постельным бельем ограбил 86-летнего пенсионера
Как украсить интерьер осенними листьями
Как украсить интерьер осенними листьями
Забавные фото
Где старушки пьют чай в пять часов дня 7 Фото Где старушки пьют чай в пять часов дня
Гений инженерной мысли 5 Фото Гений инженерной мысли
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
Гризли на рыбалке 7 Фото Гризли на рыбалке
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ