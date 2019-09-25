Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко разместила в Instagram видеоролик, который взорвал интернет. На видео бывший фигурист управляет автомобилем вместе с шестилетним сыном. Сейчас спортсмен находится в отпуске в Карелии.
Пользователи Instagram раскритиковали Плющенко за нарушение правил дорожного движения.
"Нельзя сажать ребенка за руль, одного уже оштрафовали", "Правила дорожного движения еще никто не отменял", - пишут пользователи в Instagram.
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