Плющенко посадил за руль шестилетнего сына и взорвал сеть

Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко разместила в Instagram видеоролик, который взорвал интернет. На видео бывший фигурист управляет автомобилем вместе с шестилетним сыном. Сейчас спортсмен находится в отпуске в Карелии.



Плющенко посадил за руль шестилетнего сына

Пользователи Instagram раскритиковали Плющенко за нарушение правил дорожного движения.

"Нельзя сажать ребенка за руль, одного уже оштрафовали", "Правила дорожного движения еще никто не отменял", - пишут пользователи в Instagram.

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