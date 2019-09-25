Литовский футболист Римкявичус покончил жизнь самоубийством

36-летний футболист Артурас Римкявичус покончил жизнь самоубийством. Пресс-служба УЕФА выразила соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Римкявичус является рекордсменом чемпионата Литвы по количеству голов в одном сезоне. Выступая за "Шауляй" в 2012 году, форвард забил 35 мячей. Всего на его счету 117 голов в 205 матчах чемпионата Литвы.

Римкявичус в составе сборной Литвы забил три гола в семи матчах. Также выступал за команды Финляндии, Греции и Брунея. Он завершил карьеру в 2016 году из-за травмы.

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