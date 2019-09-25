Санкт-Петербург просит денег у Москвы на финал Лиги чемпионов

Власти Санкт-Петербурга будут просить помощи из федерального бюджета для проведения финала Лиги чемпионов-2020/21. Ранее УЕФА отдал "Зенит Арене" право принять главный еврокубковый матч сезона.
Губернатор города Александр Беглов поздравил горожан с предстоящим событием и поблагодарил УЕФА за доверие.
"Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись - буду договариваться. Спасибо УЕФА за доверие! Всем хорошего дня!" - говорится в сообщении Беглова.
Читайте также:
Бубка переизбран на пост вице-президента IAAF
Бойцы Росгвардии разняли драку боксеров на ЧМ в Екатеринбурге
Флага России не будет на чемпионате мира по легкой атлетике
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.