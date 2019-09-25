Бубка переизбран на пост вице-президента IAAF

Президент НОК Украины, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка снова стал вице-президентом Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Украинец на этой должности с 2007 года. Решение было принято на конгрессе организации.

Другими вице-президентами стали бронзовый призер Игр 1992 года в беге на 400 м колумбийка Симена Рестрепо, принц Саудовской Аравии Наваф бин Мухаммед Аль Сауд и глава Ассоциации легкой атлетики Океании Джоффри Гарднер.

В 2015 году Бубка избирался на пост президента организации, но проиграл Себастьяну Коу.

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