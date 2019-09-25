Бойцы Росгвардии разняли драку боксеров на ЧМ в Екатеринбурге

Бойцам Росгвардии пришлось разнимать драку российских боксеров во время чемпионата мира в Екатеринбурге. В ночь с 19 на 20 сентября участники турнира устроили грандиозное празднование в отеле "Хайят". Мероприятие завершилось потасовкой, сообщает телеграм-канал Baza.

Празднование началось около 3 часов ночи. Участники, которые были излишне пьяны, пришли в караоке. Несколько боксеров поссорились и решили подраться. Самыми активными участниками стали Владислав Носовец и Шамирь Пирнаев, оба боксеры региональных команд.

Боксеры стали угрожать росгвардейцам, которые приехали в полном обмундировании и с оружием. В итоге Росгвардии удалось мирно завершить вечеринку и развести боксеров по номерам.

Сборная России по боксу завоевала 4 медали, среди которых были 3 золота и 1 бронза. Команда заняла второе место в общем зачете. Первыми стали узбекские спортсмены.

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