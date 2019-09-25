Флага России не будет на чемпионате мира по легкой атлетике

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). За продление проголосовали 164 страны, против - 30, сообщает L'Equipe.

Таким образом, флага России не будет на чемпионате мира в Дохе, который стартует 27 сентября. Участие в турнире примут 30 россиян, получивших нейтральный статус.

ВФЛА отстранили временно в ноябре 2015 года в результате допингового скандала. Из-за этого участие на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские легкоатлеты не приняли.

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