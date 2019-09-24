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Источник Правда.Ру

Спиридонов резко ответил критикам сборной России по волейболу

Спорт » Командные виды » Волейбол print

Российский волейболист Алексей Спиридонов ответил критикам сборной России, которая не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы, проиграв Словении. Доигровщик в Instagram разместил фотографию с празднования золотых медалей Евроволея-2013 в Копенгагене.

"В связи с поражением сборной России по волейболу на чемпионате Европы, хочу сказать всем критикам, которые пишут гадости, в том числе и про меня. Спирик один раз играл на этом турнире и выиграл его, а все остальное не важно!!!" - написал Спиридонов.

Спиридонов провел в составе сборной России 61 игру, в которых набрал 481 очко. Кроме победы на чемпионате Европы, он завоевал два золота Мировой лиги.

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