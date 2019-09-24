Ласицкене заявила, что уедет из России в случае отстранения РУСАДА

Легкоатлетка Мария Ласицкене вновь выступила с критикой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также заявила, что может покинуть Россию. Произойдет это в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранит РУСАДА.

Ранее сообщалось, что ВАДА открыло процесс отстранения российского агентства из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории тем, которые есть у агентства. В понедельник из-за этого Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) продлила отстранение ВФЛА.

Ласицкене в Instagram объявила о том, что уедет из России, чтобы получить допуск на Олимпийские игры.

"Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров", - написала Ласицкене.

Кроме того, спортсменка готова обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не будет допущена к Олимпиаде.

"Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио, теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена", - написала Мария.

Ласицкене - двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Россиянка выиграла несколько десятков последних международных турниров, выступая в нейтральном статусе.

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