В Крымском футбольном союзе готовы заявить Мамаева на чемпионат

Футболист Павел Мамаев может заявиться в одну из футбольных команд Крыма. По словам главы Крымского футбольного союза (КФС) Юрия Ветохи, регистрационный период на чемпионат полуострова продлится до 26 сентября.

Мамаев 17 сентября вышел на свободу по УДО. Спустя три дня он расторг контракт с "Краснодаром", но теперь не может быть заявлен на чемпионат России. Полузащитнику необходимо ждать до января, когда откроется зимнее трансферное окно.

В чемпионате Крыма по футболу (премьер-лиге) выступают восемь команд. В следующем сезоне участие в турнире примут "Севастополь", "ТСК-Таврия" (Симферополь), "Крымтеплица" (Молодежное), "Океан" (Керчь), "Евпатория", "Кызылташ" (Бахчисарай), "Инкомспорт" (Ялта) и "Фаворит ВД-Кафа" (Феодосия).

Дважды чемпионом Крыма становился "Севастополь", по одному разу - "ТСК-Таврия" и "Евпатория".

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