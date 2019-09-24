В США утверждают, что ВАДА может лишить Россию шансов на ЧМ-2022

Сборная России по футболу может быть лишена права участия в чемпионате мира-2022. Это произойдет, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признает Россию виновной в подмене базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Тогда на российский спорт будут наложены санкции, в том числе и на футбольную сборную, утверждает Newsweek.

Ранее сообщалось, что ВАДА нашла несоответствия между базой данных Москвоской лаборатории и базой LIMS, которая была в распоряжении агентства. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА.

Допинговый скандал разгорелся в 2015 году после того, как бежавший в США бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков дал показания, в которых утверждал о массовом применении допинга в российском спорте.

Сначала была отстранена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), членство которой не восстановлено до сих пор. Из-за этого российские легкоатлеты не приняли участие в Олимпиаде-2016.

Затем были открыты дела против российских олимпийцев, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи. Большинство исков в CAS российские спортсмены выиграли и остались с наградами соревнований. Несмотря на это, ни один из них не был допущен к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Кроме того, Россия была лишена флага. Спортсмены, которые не выступали в Сочи, смогли выйти на соревнования в Пхенчхане в нейтральном статусе. Позже членство ОКР и РУСАДА было восстановлено, а Россия получила приглашение на Игры-2020 в Токио.

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