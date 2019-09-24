Аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим по версии ФИФА по итогам прошлого сезона. Церемония награждения состоялась в Милане 23 сентября. Форвард "Барселоны" обошел Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".
За футболистов голосовали главные тренеры и капитаны всех сборных, входящих в ФИФА. Как обычно, выбор организации вызвал массу споров. Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне:
Читайте также:
Уткин считает, что Парфенов не возглавит "Спартак" из-за национальности
Капитан сборной России по волейболу объяснил вылет с чемпионата Европы
В ОКР не верят в угрозу отстранения России от Игр-2020
Что ни говори, но даже закоренелые скептики и атеисты, время от времени заглядывают в гороскоп. Давайте узнаем, какие автомобили подходят тому или иному знаку Зодиака.
Муфтий также заявил о намерении Духовного управления мусульман построить мечети во всех городах-миллионниках.
Верховная рада приняла закон о лишении депутатов неприкосновенности, и он вступит в силу 1 января. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что эта мера не позволит парламентариям прятаться от закона и избавит страну от касты неприкасаемых. Однако многие задаются вопросом - что же за этим последует.