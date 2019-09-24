"Барселона" назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим

Аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим по версии ФИФА по итогам прошлого сезона. Церемония награждения состоялась в Милане 23 сентября. Форвард "Барселоны" обошел Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

За футболистов голосовали главные тренеры и капитаны всех сборных, входящих в ФИФА. Как обычно, выбор организации вызвал массу споров. Пресс-служба "Барсы" привела 17 причин того, что Месси стал лучшим в прошлом сезоне:

Месси завоевал чемпионство и Суперкубок Испании. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард завоевал "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы. Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Нападающий достиг отметки в 600 голов за "Барселону. Аргентинец достиг отметки в 400 голов в чемпионате Испании. Месси забил наибольшее количество мячей со штрафных в Европе. Футболист в шестой раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за сезон. Форвард стал рекордсменом по количеству побед в чемпионате Испании. Месси стал рекордсменом по количеству побед за "Барселону". Аргентинец стал рекордсменом по количеству чемпионских титулов за клуб. Нападающий стал лидером чемпионата Испании по результативным передачам. Месси завоевал бронзу на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Форвард забил более 20-ти голов забил в 11-м сезоне подряд. Нападающий достиг отметки в 50 голов в Кубке Испании. Аргентинец стал первым, кто забил в шести финалах Кубка Испании. Месси стал автором более 50 хет-триков за карьеру.

Читайте также:

Уткин считает, что Парфенов не возглавит "Спартак" из-за национальности

Капитан сборной России по волейболу объяснил вылет с чемпионата Европы

В ОКР не верят в угрозу отстранения России от Игр-2020