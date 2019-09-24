Уткин считает, что Парфенов не возглавит "Спартак" из-за национальности

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин считает, что Дмитрий Парфенов не может возглавить московский "Спартак". Ранее СМИ сообщили, что Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае поражения в Кубке России от "КАМАЗа", а его место займет нынешний тренер "Урала".

По мнению Уткина, Парфенов не имеет права работать в "Спартаке" из-за своей национальности. 45-летний специалист является уроженцем Одессы. Он выступал за "Черноморец" и "Днепр", после чего в 1998 году перешел в состав красно-белых и провел там восемь сезонов.

"Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером Спартака немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на десять давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на двадцать пять повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в Сети со стороны болельщиков других команд", - написал Уткин в Telegram.

После ухода из "Спартака" выступал за московское "Динамо", "Химки", киевский "Арсенал", "Сатурн" и тульский "Арсенал". В составе сборной Украины отыграл 18 матчей.

Тренерскую карьеру начал в юношеской сборной России, после чего работал с "Текстильщиком", "Тосно" и "Уралом". Тосненский клуб привел к победе в Кубке России-2017/18.

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