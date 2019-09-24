Капитан сборной России по волейболу объяснил вылет с чемпионата Европы

Капитан мужской сборной России по волейболу Игорь Кобзарь объяснил неожиданное поражение команды от Словении в четвертьфинале чемпионата Европы. Россияне не смогли защитить титул, уступив в четырех сетах - 23:25, 22:25, 25:21, 21:25.
"Очень важен был первый сет. У нас было 4-5 ситуаций, когда мы допустили ошибки и дали шанс сопернику. Словенская команда ими воспользовалась. После этого было сложно изменить ход встречи. Словенские болельщики придали сумасшедшую энергию команде", - цитирует Кобзаря сайт ЕКВ.
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