Капитан сборной России по волейболу объяснил вылет с чемпионата Европы

Капитан мужской сборной России по волейболу Игорь Кобзарь объяснил неожиданное поражение команды от Словении в четвертьфинале чемпионата Европы. Россияне не смогли защитить титул, уступив в четырех сетах - 23:25, 22:25, 25:21, 21:25.

"Очень важен был первый сет. У нас было 4-5 ситуаций, когда мы допустили ошибки и дали шанс сопернику. Словенская команда ими воспользовалась. После этого было сложно изменить ход встречи. Словенские болельщики придали сумасшедшую энергию команде", - цитирует Кобзаря сайт ЕКВ.

Читайте также:

В ОКР не верят в угрозу отстранения России от Игр-2020

Месси отчитал футболистов "Барселоны" за поражение от "Гранады"

11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки