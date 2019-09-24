В ОКР не верят в угрозу отстранения России от Игр-2020

Заявление Всемирного антидопингового агентства о начале расследования в отношении Российского антидопингового агентства пока не несет угрозы полного отстранения нашей команды от летних Игр 2020 года в Токио, заявил член Совета Федерации РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
«Было четко сказано, что мы допущены до Олимпиады в Токио и приглашены туда. А по отдельным видам спорта WADA будет разбираться долго. Претензий к России нет, но их будут искать», - сказал он.
По его словам, судьбу российской делегации определит Международный олимпийский комитет, который может и не прислушаться к мнению WADA.
Дело в том, что антидопинговое агентство занимается лишь выявлением употребления атлетами запрещенных веществ, расследованиями обстоятельств, а также научной и образовательной деятельностью, но лишено карательных полномочий.
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Фото: olympic.ru
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