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Источник Правда.Ру

В ОКР не верят в угрозу отстранения России от Игр-2020

Спорт print

Заявление Всемирного антидопингового агентства о начале расследования в отношении Российского антидопингового агентства пока не несет угрозы полного отстранения нашей команды от летних Игр 2020 года в Токио, заявил член Совета Федерации РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

«Было четко сказано, что мы допущены до Олимпиады в Токио и приглашены туда. А по отдельным видам спорта WADA будет разбираться долго. Претензий к России нет, но их будут искать», - сказал он.

По его словам, судьбу российской делегации определит Международный олимпийский комитет, который может и не прислушаться к мнению WADA.

Дело в том, что антидопинговое агентство занимается лишь выявлением употребления атлетами запрещенных веществ, расследованиями обстоятельств, а также научной и образовательной деятельностью, но лишено карательных полномочий.

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Фото: olympic.ru

 

Темы wada окр допинг русада токио-2020 олимпиада сборная россии
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