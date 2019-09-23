Хохлов написал заявление об отставке, но "Динамо" его не приняло

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал футболистам о своей ситуации. Специалист написал заявление на уход, но руководство клуба его не приняло. Он будет готовить команду к матчу Кубка России против "Луча". Игра состоится во Владивостоке, сообщает "СЭ".

Хохлов начал тренерскую карьеру в 2011 году. Он работал с молодежной командой "Динамо", "Динамо-2", а в 2017 году возглавил основной состав. В этом сезоне динамовцы набрали 10 очков в 10-ти матчах чемпионата России.

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