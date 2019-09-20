Сборная России проиграла Японии на старте Кубка мира по регби

Сборная России по регби уступила Японии в матче-открытии Кубка мира. Встреча состоялась в Токио и завершилась со счетом 30:10. Очки в составе российской команды заработали Кирилл Голосницкий и Юрий Кушнарев, лучший бомбардир в истории национальной команды.
Кроме Японии и России, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа. Из группы в четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.
Расписание матчей сборной России:
24 сентября, 13.15 (мск) - Россия - Самоа
3 октября, 13.15 (мск) - Ирландия - Россия
9 октября, 10.15 (мск) - Шотландия - Россия
Читайте также:
"Зенит" сообщил, что Кокорин скоро приступит к тренировкам
"Шахтер" и киевское "Динамо" планируют пригласить Луческу
Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.