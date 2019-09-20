Сборная России проиграла Японии на старте Кубка мира по регби

Сборная России по регби уступила Японии в матче-открытии Кубка мира. Встреча состоялась в Токио и завершилась со счетом 30:10. Очки в составе российской команды заработали Кирилл Голосницкий и Юрий Кушнарев, лучший бомбардир в истории национальной команды.

Кроме Японии и России, в этой группе сыграют команды Шотландии, Ирландии и Самоа. Из группы в четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Расписание матчей сборной России:

24 сентября, 13.15 (мск) - Россия - Самоа

3 октября, 13.15 (мск) - Ирландия - Россия

9 октября, 10.15 (мск) - Шотландия - Россия

Читайте также:

"Зенит" сообщил, что Кокорин скоро приступит к тренировкам

"Шахтер" и киевское "Динамо" планируют пригласить Луческу

Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой