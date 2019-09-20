Женщина из Португалии Паула Лека рассказала о том, как подкармливала футболиста Криштиану Роналду бургерами, когда работала в одном из ресторанов фастфуда. Ранее футболист в интервью ITV попросил отозваться девушек, которые бесплатно давали ему еду.
"Ребята приходили к ресторану, а мы отдавали им бургеры, которые у нас оставались. Менеджер разрешал нам их отдавать. Одним из мальчиков был Роналду, он был самым робким. Это происходило каждый вечер, до сих пор вспоминаю с улыбкой. Я рассказывала это своему сыну, но он мне не поверил. Он не мог представить, чтобы я когда-либо кормила Роналду", - заявила Паула.
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