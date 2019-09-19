19-летний Дивеев забил первый гол ЦСКА в матче с "Лудогорцем"

ЦСКА открыл счет в матче первого тура Лиги Европы против болгарского "Лудогорца" на 11-й минуте. Гол забил 19-летний защитник Игорь Дивеев. Дебютант турнира отправил мяч в сетку головой после паса со штрафного Влашича.



Гол Игоря Дивеева.

Армейцы выступают в группе Н Лиги Европы. Также в этом квартете играют "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

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