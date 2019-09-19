"Краснодар" потерпел самое крупное поражение в еврокубках

"Базель" обыграл "Краснодар" в матче первого тура группового турнира Лиги Европы. Встреча состоялась в Швейцарии и завершилась со счетом 5:0. Дубль сделал Кевин Буа, еще по голу забили Лука Дзуффи и Ноа Окафор. Автогол в этой игре на счету Тони Вильены.



Базель - Краснодар - 5:0. Видеообзор

"Краснодар" потерпел самое крупное поражение в еврокубках. Ранее "быки" проигрывали с разностью в 4 мяча - "Олимпиакосу" (0:4) и "Вольфсбургу" (1:5).

В другом матче этой группы испанский "Хетафе" победил "Трабзонспор" со счетом 1:0. 3 октября краснодарцы на своем поле примут испанскую команду.

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