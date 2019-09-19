Владелец "Спартака" прокомментировал слухи о переговорах с Венгером

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что красно-белые ведут переговоры с Арсеном Венгером. Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор клуба Томас Цорн отправился в Лондон, где встретился с французским специалистом.
"Напишите еще про Моуринью, можете писать, что хотите. Это же ваши фантазии, не мои", - заявил Федун в комментарии "СЭ".
Слухи о переговорах с Венгером появились после того, как "Спартак" проиграл "Уралу" в чемпионате России. В СМИ тогда появилась информация, что Олег Кононов подал заявление об отставке, но Федун опроверг это.
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