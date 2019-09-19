France Football учредил награду имени Льва Яшина

Издание France Football учредило новую награду, которую будет получать лучший вратарь европейских чемпионатов. Приз будет носить имя Льва Яшина, легендарного вратаря сборной СССР, сообщает Twitter журнала.

Первые номинанты на премию будут названы 21 октября, а награждение состоится 2 декабря. Тогда же France Football назовет обладателя награды "Золотой мяч".

Лев Яшин выступал в составе московского "Динамо" и сборной СССР. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом Европы. ФИФА признала Яшина лучшим голкипером ХХ века.

В 1963 году Яшин стал обладателем "Золотого мяча".

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