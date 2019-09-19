Футболист Александр Кокорин после выхода на свободу встретился с друзьями в одном из ресторанов. По сведениям телеграм-канала Mash, освобождение форварда "Зенита" отмечали десять человек.
Заведение на Кутузовском проспекте в Москве сделало гостям скидку в размере 20 процентов. Счет компании составил 73 тысячи рублей. На этот раз в чеке алкогольных напитков не значилось.
Напомним, Кокорин был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои" за участие в двух драках в Москве. Инцидент произошел 8 октября 2018 года. Один из эпизодов, с участием чиновника Дениса Пака, состоялся в кафе "Кофемания".
Суд приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы. Под арестом и в колонии он провел почти год. 17 сентября футболист был выпущен из тюрьмы по УДО.
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