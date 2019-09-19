Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кокорин после выхода из тюрьмы поужинал на 73 тыс. рублей

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист Александр Кокорин после выхода на свободу встретился с друзьями в одном из ресторанов. По сведениям телеграм-канала Mash, освобождение форварда "Зенита" отмечали десять человек. 

Заведение на Кутузовском проспекте в Москве сделало гостям скидку в размере 20 процентов. Счет компании составил 73 тысячи рублей. На этот раз в чеке алкогольных напитков не значилось.

Напомним, Кокорин был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои" за участие в двух драках в Москве. Инцидент произошел 8 октября 2018 года. Один из эпизодов, с участием чиновника Дениса Пака, состоялся в кафе "Кофемания".

Суд приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы. Под арестом и в колонии он провел почти год. 17 сентября футболист был выпущен из тюрьмы по УДО.

Читайте также:

Россия претендует на проведение женского Евро-2024 по гандболу

Сборная России поднялась на девятое место рейтинга ФИБА

Лицензии на Олимпиаду в Токио завоевали 119 российских спортсменов

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы футбол фк зенит александр кокорин
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Зеленский сделал ставку на мир через войну
Силовые структуры
4 интересных факта о Карибском кризисе
Здоровье и профилактика
ДЭНС-терапия - эффективная новинка альтернативной медицины
Новости Все >
Истребитель ВВС Бельгии потерпел крушение на северо-западе Франции
Кокорин после выхода из тюрьмы поужинал на 73 тыс. рублей
The Sun: человечество не готово к "реальной угрозе" пандемии
Лучшие музыкальные спектакли в Театре Армии. Выбор редакции
Россия претендует на проведение женского Евро-2024 по гандболу
Болтон во время частного ужина раскритиковал внешнюю политику Трампа
Сборная России поднялась на девятое место рейтинга ФИБА
Опрос: россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты
ЦБ отметил быстрый рост долговой нагрузки россиян в 2019 году
Жителя ДНР приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену
Последние материалы
Врач и слесарь оказались самыми дефицитными профессиями в регионах РФ
Истребитель ВВС Бельгии потерпел крушение на северо-западе Франции
Кокорин после выхода из тюрьмы поужинал на 73 тыс. рублей
The Sun: человечество не готово к "реальной угрозе" пандемии
Лучшие музыкальные спектакли в Театре Армии. Выбор редакции
Россия претендует на проведение женского Евро-2024 по гандболу
Зеленский сделал ставку на мир через войну
Болтон во время частного ужина раскритиковал внешнюю политику Трампа
Сборная России поднялась на девятое место рейтинга ФИБА
Опрос: россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Любовь Степушова Зеленский сделал ставку на мир через войну Любовь Степушова Соломон Соловьев Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Судья Криворучко вывихнул российское правосудие Василий Амирджанов
Комментарии
В Литве предложили Польше и Прибалтике создать единую систему ПВО
CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии
Опрос: россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Путину сообщили о причинах возникновения "дырки" в "Союзе МС-09"
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Эксперты: реальные доходы россиян падают и меняют свою структуру
CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Телеведущий предсказал, что Киев войдет в состав России подобно Крыму
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
В Бурятии полиция задержала идущего "изгнать Путина" якутского шамана
Эксперты: реальные доходы россиян падают и меняют свою структуру
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
История и современность
Третий крестовый поход: массированная осада Акры
Третий крестовый поход: массированная осада Акры
Исчезновение экспедиции Джона Франклина - новое исследование загадки
Исчезновение экспедиции Джона Франклина - новое исследование загадки
4 интересных факта о Карибском кризисе
4 интересных факта о Карибском кризисе
Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует
Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
National Interest: танк СССР сегодня мог бы превосходить танки НАТО
National Interest: танк СССР сегодня мог бы превосходить танки НАТО
Первый конкурс красоты: почему была забыта его победительница
Первый конкурс красоты: почему была забыта его победительница
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Пентагон: США и НАТО не готовы победить Россию в войне
Пентагон: США и НАТО не готовы победить Россию в войне
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
Фотогалереи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков 5 Фото Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Королевские корни Брук Шилдс 9 Фото Королевские корни Брук Шилдс
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Домашнее
Проверенные народные средства против аллергии
Топ-5 продуктов, которые помогут не заболеть раком
Доступные народные средства, спасающие от осенней простуды
Пять рецептов народных средств для поддержки сосудов мозга в здоровом состоянии
Психологический запор у ребёнка: четыре главные причины
Пить чай полезнее, чем обычную воду
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"
В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"
Врачи рассказали об опасных последствиях наращивания ресниц
Врачи рассказали об опасных последствиях наращивания ресниц
Крем для волос: зачем он нужен и как использовать
Крем для волос: зачем он нужен и как использовать
Что нужно знать о лазерной эпиляции, прежде чем идти на процедуру
Что нужно знать о лазерной эпиляции, прежде чем идти на процедуру
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Как устранить ломкость волос
Как устранить ломкость волос
В квартире в Набережных Челнах нашли троих мальчиков-маугли
В квартире в Набережных Челнах нашли троих мальчиков-маугли
Мужчина устроил в своей квартире мастерскую по переделке оружия
Мужчина устроил в своей квартире мастерскую по переделке оружия
Забавные фото
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ