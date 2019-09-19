Россия претендует на проведение женского Евро-2024 по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) рассчитывает провести чемпионат Европы 2024 года среди женщин. Организация подала заявку на проведение турнира в Европейскую федерацию гандбола.
ФГР планирует провести женский Евро-2024 в четырех городах на пяти аренах. Матчи могут состояться в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве ("ВТБ Арена", "Крылатское"). Впервые в турнире примут участие 24 команды, а не 16.
"Нет никаких сомнений, что Россия сможет провести чемпионат Европы на самом высоком уровне. Страна славится организацией масштабных соревнований, а российские гандболистки заслуживают права сыграть на таком престижном турнире перед родными трибунами спустя почти 20 лет после того, как в 2005 году в Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира среди женских команд", - приводит пресс-служба ФГР слова главы организации Сергея Шишкарева.
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